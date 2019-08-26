رئاسة البرلمان تدعو عبدالمهدي للتحقيق بتهم فساد تتعلق بوزارة الصناعة

2019/08/26 | 17:38

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بغداد:سومر نيوز

دعا نائب رئيس مجلس النواب حسن الكعبي، الاثنين، رئيس الوزراء عادل عبد المهدي للتحقيق بتهم فساد تتعلق بوز...

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