ميمي: بسام الراوي صديق مقرب وسأرد على الانتقادات خلال المباراة المقبلة

2019/08/26 | 17:38

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بغداد:سومر نيوز

اكد مهاجم المنتخب الوطني ونادي الدحيل القطري مهند علي (ميمي)،الاثنين، ان مدافع النادي القطري بسام الراو...

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