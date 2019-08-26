عقود النفط الآجلة تهبط متأثرة بالتوترات التجارية بين واشنطن وبكين

2019/08/26 | 17:38

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- فتحت عقود النفط الآجلة تعاملاتها الأسبوعية، الإثنين، على تراجع، متأثرة بالتوترات التجارية القائمة بين الولايات المتحدة والصين.وأعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب،

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