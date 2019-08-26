الموافقة على انشاء مركز صحي في منطقة للصابئة بذي قار

2019/08/26 | 17:39

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

وافق محافظ ذي قار عادل الدخيلي، اليوم الاثنين، على انشاء مركز صحي في منطقة أبناء المكون الصابئي في قضاء سوق الشيوخ، لكونها ذات الكثافة السكانية العالية مقارنة بباقي مناطق القضاء .

وقال الدخيلي في بيان تلقت "الغد برس" نسخة منه، إن "المصلحة العامة لقضاء سوق الشيوخ تتطلب الموافقة على انشاء مراكز صحية كونها ذات كثافة سكانية عالية لاسيما منطقتي الصابئة والبطاط ويقدّم الخدمة للمناطق القريبة من هاتين المنطقتين ".

وأشار إلى أن "الموقع المقرر للمركز جاهز في منطقة الصابئة ويتطلب رفع البناء القديم للمركز الصحي لغرض انشاء مركز صحي جديد ضمن الامكانيات المتوفرة للمحافظة".

وبين ان "الانشاء يتطلب إزالة البناء القديم ومخاطبة دائرة صحة ذي قار للمباشرة باجراءاتها لانشاء المركز الذي سيسهم في فك الاختناق عن المراكز الاخرى".

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