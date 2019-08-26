نصر الله : الأميركيين يعملون على إحياء داعش في العراق

2019/08/26 | 17:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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(المستقلة)… وصف الأمين العام لحزب الله اللبناني، حسن نصر الله، العمليات الأخيرة التي نفذها الجيش الإسرائيلي، ليلة الأحد، بالخطيرة جدا.

وقال نصر الله، في كلمة يلقيها اليوم الأحد: “المستجد الإسرائيلي خطير جدا جدا”.

وتطرق ايضا الى ان الأميركيين يعملون على إحياء داعش في العراق لأنه بعد طرده طالبت كتل نيابية عراقية بطرد الأميركيين.

وأعلن “حزب الله” اللبناني، صباح الأحد، أن طائرة استطلاع مسيرة إسرائيلية سقطت في ضواحي بيروت، التي تعد معقلا له، فيما انفجرت أخرى في أجواء المنطقة نفسها.

ودان كل من الحريري والرئيس اللبناني، ميشال عون، هذا “الاعتداء الإسرائيلي”، فيما أصدرت وزارة الخارجية بيانا طلبت خلاله من المندوبة اللبنانية لدى الأمم المتحدة في نيويورك التقدم بشكوى فورية إلى مجلس الأمن الدولي، لإدانة هذا “الخرق الخطير للسيادة اللبنانية”.

وقبل ساعات من ذلك نفذ الجيش الإسرائيلي ضربة إلى أهداف في قرية عقربا بريف العاصمة السورية دمشق، قال إنها إيرانية، مشيرا إلى أن العملية أحبطت هجوما ضد إسرائيل من قبل “فيلق القدس” التابع للحرس الثوري الإيراني و”مليشيات شيعية” انطلاقا من المنطقة.

من جانبه، ذكر الجيش السوري أن دفاعاته الجوية تصدت للهجوم من الجيش الإسرائيلي في محيط دمشق، قائلا إنها أسقطت “معظم الصواريخ المعادية”.



(النهاية)

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