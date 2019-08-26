هل يبقى هذا التاريخ مخفيا؟ جورج واشنطن امتلك عبيدا وأمر بقتل الهنود

2019/08/26 | 17:41

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تقول الكاتبة جيليان بروكيل إن الفنان فيكتور أرنوتوف لم يرسم صورة الرئيس الأميركي جورج واشنطن فقط على جدران مدرسة سان فرانسيسكو الثانوية

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