2019/08/26 | 17:42

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: JWZ6t5Yqt10

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. اغلبية صامتة طباعة المناهج الدراسية خارج العراق) نشر أولاً على موقع (قناة الشرقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. اغلبية صامتة طباعة المناهج الدراسية خارج العراق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الشرقية).