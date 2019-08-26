2019/08/26 | 17:43

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يتبع ..

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الرئيس الفرنسي يتحدث عن قمة بين ترامب وروحاني قريبا) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الرئيس الفرنسي يتحدث عن قمة بين ترامب وروحاني قريبا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).