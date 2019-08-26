English | كوردى

الرئيس الفرنسي يتحدث عن قمة بين ترامب وروحاني قريبا


الرئيس الفرنسي يتحدث عن قمة بين ترامب وروحاني قريبا
2019/08/26 | 17:43
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-     يتبع ..

 

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الرئيس الفرنسي يتحدث عن قمة بين ترامب وروحاني قريبا) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الرئيس الفرنسي يتحدث عن قمة بين ترامب وروحاني قريبا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).

كامل التفاصيل في: المعلومة ✓
Sponsored Links

اخبار متفاعلة

آخر الاخبار
بالفيديو والصور
الأكثر شيوعا