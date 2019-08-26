8 قرارات صدرت عن إجتماع محافظ بابل بمسؤولي قضاء المسيب

2019/08/26 | 17:44

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغدادخرج اجتماع محافظ بابل كرار العبادي الذي عقده مع الحكومة المحلية لقضاء المسيب ومدراء الدوائر والقيادات الأمنية، الاثنين، بثمانية قرارات.وقال المكتب الاعلامي للعبادي، في بيان تلقت “كلكامش برس”، نسخة منه، إن “اجتماع محافظ بابل بالقيادات الادارية والامنية لقضاء المسيب خرج بثمانية قرارات”.وبين، أن القرارات هي؛ “تخصيص مكان لاستحداث مكـتب للجـوازات فـي قضـاء المـسيب، فضلاً عن إعادة تـأهيل الشـارع الـرابط بيـن المـسيب وسـدة الهنـدية”، ماضياً الى أن “القرار الثالث هو تخـصيص كـابسات عـديدة الـى بلـديات المـسيب والسـدة والمحـاويل والإسكندرية، وتـأهيل طـريق الازرق”.واضاف، كما نصت القرارات ايضا على “تجـهيز غطـاسات الـى مركـز مجـاري المـسيب، اضافة الى نـصب كاميـرات عـالية الـدقة ومتـطورة بعـدد ٧٠ كـاميرا مـوزعة عـلى القضـاء”.وتابع، كما خرج الاجتماع ايضاً بـ”رفـع الكـتل الكـونكـريتية مـن أمام شـركة الفـرات العـامة وقائـممقامية قـضاء المسـيب، واكمـال إجـراءات إنشـاء المجـزرة الجـديدة فـي قضـاء المـسيب”.

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