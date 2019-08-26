مجلس الانبار يحدد موعد افتتاح “عرعر”: كلف السعودية 50 مليون دولار

2019/08/26 | 17:44

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغدادأكد رئيس مجلس محافظة الأنبار أحمد حميد شرقي، الأثنين، ان افتتاح منفذ عرعر الحدودي الذي يربط العراق مع المملكة العربية السعودية، سيكون في مطلع تشرين الاول المقبل.وقال شرقي في تصريح خص به “كلكامش برس” إن “حكومة بغداد المركزية اتفقت مع المملكة على موعد افتتاح المنفذ والذي سيكون مطلع تشرين الاول المقبل”، مبينا ان “السعودية هي من تكفلت ببناء محتويات المنفذ بكلفة ٥٠ مليون دولار”.وبيّن أن “هناك اتفاق جرى بين البلدين على الآلية الجمركية من خلال عمليات التبادل التجاري”.

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