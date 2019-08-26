ألمانيا تستعيد طفلاً رابعاً من أبناء داعش

2019/08/26 | 17:44

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ أعادت الحكومة الألمانية طفلاً رابعاً من أبناء مقاتلي تنظيم داعش من الألمان.

وبحسب مصادر ألمانية فانه تم نقل الطفلة الرضيعة إلى جمهورية ألمانيا الاتحادية على متن إسعاف جوي.

وكانت صحيفة بيلد الألمانية ذكرت أنباء عن ذلك في وقت سابق اليوم.

ووفق الصحيفة الألمانية، جاءت الطفلة الرضيعة صوفيا البالغة من العمر عشرة أشهر إلى برلين لتلقي العلاج بمستشفى هناك، ومن المقرر أن يتم رعايتها من قبل أقارب لها.

يذكر أنه تم نقل الطفلة المريضة مع ثلاثة أطفال أيتام من مخيم لاجئين الهول في سوريا إلى كوردستان العراق، فقط كي تستقر حالتها الصحية في البداية.

وكان وزير الخارجية الألماني هايكو ماس صرح الأسبوع الماضي أن الحكومة الاتحادية تعمل تحت ظروف صعبة على إعادة مزيد من أطفال مقاتلي تنظيم داعش إلى ألمانيا، وقال "نسعى لأجل تحقيق أن يتسن لأطفال آخرين أيضا مغادرة سوريا".

وبحسب بيانات مركز روج آفا للدراسات الاستراتيجية، هناك 117 طفلا يحملون جنسية ألمانية في شمال شرقي سوريا، وهناك أيضا 21 طفلا لمواطنين ألمان، ولكن ليس لدى الأطفال جنسية ألمانية، فضلا عن عشرات النساء و66 رجلا.

وكانت الحكومة الاتحادية الألمانية ذكرت مؤخراً أن هناك 68 سيدة منحدرة من ألمانيا وأكثر من 120 طفلاً في سوريا.

وقال ماس الأسبوع الماضي "هؤلاء الأطفال في الأساس هم أطفال صغار، وإقامتهم هناك بعيدة كل البعد عن أن تكون مثالية".

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