2019/08/26 | 17:45

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ديالى..



طفلٌ يغادر الحياة حزناً على فراق والده !

توفى يوم أمس، الطفل بريار نجل الشهيد اسو جلال قائد عمليات آسايش

منطقة كرميان، الذي إستشهد خلال هجومٍ لداعش على منطقة جلولاء.ومنذ إستشهاد والده، إمتنع بريار عن تناول الطعام، وأصيب بالنحول

الشديد، وكان حزيناً جداً، مما أدى إلى تدهور حالته الصحية، حيث تعرض

إلى نوبتين قلبيتين وجلطة دماغية.

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