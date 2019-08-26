2019/08/26 | 17:45

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عبد الصمد يدعو الحكومة لتطبيق كافة فقرات قانون حماية المعلم

اكد رئيس كتلة دولة القانون النيابية ، النائب عن البصرة الدكتور خلف

عبد الصمد خلف ان على الحكومة ان تطبق كافة فقرات قانون حماية المعلم

الذي شرعه مجلس النواب عام ٢٠١٨ بما فيها فقرة تخصيص ١٠٠ الف دينار

لتحسين المعيشة و حماية المعلم من الاعتداءات .د.



خلف عبد الصمد اشار الى ان شمول المعلمين بقانون رقم ٧٠ الخاص

بوزارة البلديات و الاعمار ببيع قطع اراضي بسعر ٧٥ الف دينار للمتر

المربع الواحد للبنى التحتية و عدم تطبيق باقي فقرات قانون حماية

المعلم غير مقبول .و اوضح د.



خلف عبد الصمد ان المعلم و المدرس هما اساس بناء المجتمع و

ان توفير الاجواء الملائمة و توفير احتياجات المعلمين ينبغي ان يكون

في اولويات عمل الحكومة .

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