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وزير الخارجية: العلاقات العراقية الروسية متنامية ومتطورة


وزير الخارجية: العلاقات العراقية الروسية متنامية ومتطورة
2019/08/26 | 17:47
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- وزير الخارجية: العلاقات العراقية الروسية متنامية ومتطورة هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع السومرية نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2019/08/26 | 17:47.

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