2019/08/26 | 18:47

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ايران..



القبض على امرأة في طهران تحمل 11 كيلوغراما من مادة الهيروين المخدرة

القت الشرطة الايرانية القبض على امرأة في العاصمة طهران كانت تحمل

١١ كيلوغراما من مادة الهيروين المخدرة.

وينص القانون في ايران على اعدام كل من يستورد أو يحتفظ أو يبيع

أكثر من ٢ كلغ من الهيروين؛ أو السجن المؤبد إذا ثبت أنه يرتكب هذه

الجريمة لأول مرة.

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