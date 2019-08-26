مطالبات نيابية بتظاهرات شعبية الجمعة المقبلة للتنديد بالضربات الإسرائيلية تجاه الحشد

2019/08/26 | 18:47

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / خاص… طالبت النائبة عن ائتلاف دولة القانون عالية نصيف، الاثنين، استخدام جميع السبل القانونية والدبلوماسية للتصدي لاستهداف الطائرات الإسرائيلية لمواقع الحشد الشعبي ومن بينها نزول الجماهير للشارع في عموم محافظات البلاد بتظاهرات يوم الجمعة المقبل.وقالت نصيف في تصريح لـ/ المعلومة /، إن “الضربات الممنهجة ضد مواقع الحشد الشعبي من قبل الطيران الإسرائيلي […]

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