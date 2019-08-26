2019/08/26 | 18:48

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ اعلنت قيادة عمليات الحشد الشعبي في نينوى "معالجة" طائرة مسيرة مجهولة فوق إحدى مقراتها.وذكر بيان للقيادة، "رصدت استخبارات قيادة العمليات طائرة مسيرة حلقت اكثر من ٢٠ دقيقة فوق إحدى مقراتها وبعد التأكد من المراجع أن الطائرة ليست عراقية وليس لقيادة العمليات علم بتحليقها تم معالجتها فورا بسلاح مقاومة الطائرات".

ولم يشر البيان ان كان قد اسقط الطائرة المسيرة او تم استهدافها.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الحشد الشعبي في نينوى يعلن "معالجة" طائرة مسيرة مجهولة) نشر أولاً على موقع (شفق نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الحشد الشعبي في نينوى يعلن "معالجة" طائرة مسيرة مجهولة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (شفق نيوز).