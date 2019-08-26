2019/08/26 | 18:49
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. خدمة جديدة من زين كاش عن طريق التحقق من قزحية العين) نشر أولاً على موقع (قناة السومرية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
مصدر الفيديو: JjXnDIIGMkE
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. خدمة جديدة من زين كاش عن طريق التحقق من قزحية العين) نشر أولاً على موقع (قناة السومرية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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