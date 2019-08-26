2019/08/26 | 18:49

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تدمير اوكار لـ"داعش" وقتل واسر عدد منهم في صحراء الأنبار

بغداد/..



أعلنت وزارة الدفاع، اليوم الاثنين، تدمير عدد من اوكار عصابات داعش الإرهابية وقتل في الصحراء الغربية في محافظة الانبار.

وذكرت الوزارة في بيان تلقته، "عين العراق نيوز"، أن "قيادة فرقة المشاة السابعة نفذت المرحلة الرابعة من عمليات ارادة النصر في الصحراء الغربية وصولا الى وادي حوران بمشاركة طيران الجيش والحشد العشائري، وتمكنت الفرقة من تدمير عدد من اوكار الارهاب وقتل واسر عدد منهم".

وأضاف البيان، أن "هذا الجهد الامني لغرض تفويت الفرصة على الارهاب ومنع تسلله الى داخل المدن والقضاء عليه بالكامل".

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