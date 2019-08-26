البرلمان يدعو الى التحقيق بقضية فساد في وزارة الصناعة

2019/08/26 | 18:51

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغداددعا النائب الأول لرئيس مجلس النواب حسن كريم الكعبي، الاثنين، الى التحقيق بقضية فساد في وزارة الصناعة.وذكر بيان لمكتبه، تلقت “كلكامش برس” نسخة منه، ان” الكعبي دعا رئيس مجلس الوزراء ورئيس هيأة النزاهة ومجلس مكافحة الفساد للتحقيق بما ورد بالفيديو المرافق للبيان والدي تناقلته وسائل التواصل الاجتماعي ويتضمن توجيه تهم فساء بحق وزارة الصناعة”.وطالب الكعبي بـ”اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة بحق الذين يثبت عليهم الادعاء ليكونوا عبرة لكل من تسول له نفسه العبث بأموال العراق”.

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