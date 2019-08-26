الحشد الشعبي يعالج طائرة مسيرة حلقت فوق احدى مقراته في نينوى

2019/08/26 | 18:53

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بدر نيوز/ نينوى … اعلن موقع الحشد الشعبي ، إن استخبارات قيادة عمليات الحشد الشعبي في نينوى رصدت، اليوم الاثنين ، طائرة مسيرة حلقت اكثر من ٢٠ دقيقة فوق احد مقراتها.وتابع الموقع ” بعد التأكد من المراجع بأن الطائرة ليست عراقية وليس لقيادة العمليات المشتركة علم بتحليقها تم معالجتها فورا بسلاح “مقاومة الطائرات”.وأضاف، أن […]

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