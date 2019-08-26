2019/08/26 | 18:53

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفاد مصدر امني في قيادة حشد محافظة الانبار، الاثنين، بأن القوات الامريكية اوقفت عمليات الاستطلاع البري على مناطق غربي الانبار بعد حادث استهداف عجلتين لقوات الحشد الشعبي واستشهاد احد قيادييها.وقال المصدر ، إن “القوات الامنية لم تشاهد منذ يوم امس، عمليات استطلاع للقوات الامريكية على المناطق الصحراوية بعد حادثة استهداف عجلتين للحشد الشعبي من …

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الذعر الأمريكي يوقف عمليات الاستطلاع في الأنبار النعيم نيوز.

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