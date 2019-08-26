بعد غياب التعيين بالموازنة..البصرة تستحدث 10 الاف فرصة عمل بصفة “شراء خدمة”

2019/08/26 | 18:54

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ خاص… أعلن مجلس محافظة البصرة، الاثنين، عن خطة لتوفير 10 الاف فرصة عمل وفق ما يسمى بـ”شراء الخدمة” مقابل راتب شهري يصل الى 400 الف دينار، مبينا ان وزارة المالية وافقت من حيث المبدأ على المشروع.وقال عضو المجلس شداد الفارس لـ/المعلومة/ إن “الموازنة العامة لعام 2019 نصت على منع التعيين بصفة عقود وأجور […]

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