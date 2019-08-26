العراق يعتزم افتتاح معبر حدودي مع السعودية ومصفاة نفطية في المثنى

2019/08/26 | 18:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ طالب عضو هيأة رئاسة مجلس النواب حسن كريم الكعبي، رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي، عقد جلسة المجلس المقبلة في محافظة المثنى، فيما عزا ذلك لضرورة الاطلاع المباشر على الواقع المؤلم والإهمال الذي تعيشه المحافظة طيلة السنوات السابقة ووضع الحلول التنفيذية الآنية لمجمل المشاكل الموجودة.

جاء ذلك خلال زيارته اليوم الاثنين 26 آب 2019 والتي تأتي ضمن عطلة الفصل التشريعي الثاني، الى محافظة المثنى برفقة وزيري الاعمار والإسكان بنكين ريكاني ووزير الزراعة صالح الحسني، وحضور النواب فالح الساري، علاء الربيعي، سعران الأعاجيبي، محمود الكعبي، عدي الشعلان، واشواق كريم.

واستمع الكعبي خلال ترؤسه اجتماعا مع المحافظ احمد منفي جودة ورئيس مجلس المحافظة حاكم الياسري واعضاء الإدارة المحلية فيها، بحضور السادة النواب والوزراء لمجمل القضايا التي تعاني منها المحافظة، مؤكدا ان الخدمات الموجودة فيها لا تتناسب مطلقا وكونها ثاني اكبر مساحة في العراق وما تمتلكه من موقع جغرافي وثروات اقتصادية وسياحية وزراعية كبيرة، مشددا على ضرورة الاسراع في تامين مياه الشرب ومعالجة التلوث الحاصل كأولوية قصوى لارتباطها بحياة الناس، وتعزيز الامن والاستقرار في المدن والقرى والبادية لدور ذلك في جذب فرص الاستثمارية المحلية والأجنبية.

ودعا الكعبي وزارة المالية والبنك المركزي لدعم القطاع الاقتصادي و الزراعي والاستثماري من خلال خفض القروض الممنوحة للفلاحين ومنح قرض الـ ٢٥ مليون للشباب العاطل عن العمل، موضحا ان وزير النفط اكد له افتتاح مصفى للنفط بطاقة ٧٠ الف برميل داخل المثنى خلال القريب العاجل مما يساهم في الحد من البطالة وقضايا مادية اخرى تعود بالنفع لأهالي المحافظة عموما.

كما تطرق النائب الاول لرئيس مجلس النواب خلال مؤتمر صحفي عقده عقب الاجتماع في مبنى المحافظة لتفاصيل موضوع إغلاق منفذ "الجميمة" الحدودي مع السعودية، كاشفا عن "افتتاحه خلال الايام المقبلة حسبما جرى الاتفاق عليه مع الحكومة مؤخراً".

وتعهد الكعبي ان موازنة ٢٠٢٠ ستختلف عن سابقاتها حيث ستشهد زيادة التخصيصات المالية للمحافظة، وسيجرى اعدادها من خلال فتح قناة تنسيقية مع الإدارة المحلية بهدف تقديم مشروعات ذات اولوية وخادمة للأهالي وبالإمكان تنفيذها وإنضاجها خلال فترة قريبة، داعيا الى استثمار الجهود في استكمال المشاريع المتلكئة ضمنها الخاصة ببناء وتاهيل المدارس والمستشفيات.

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