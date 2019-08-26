شرطة بابل تعلن اعتقال متهم بقضايا إرهابية شمالي المحافظة

2019/08/26 | 18:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بابل

أعلنت قيادة شرطة بابل، اليوم الاثنين، اعتقال متهم

بقضايا إرهابية، في نقطة تفتيش شمالي المحافظة.

وذكرت قيادة الشرطة، في بيان تلقى “النور

نيوز” نسخة منه، أن “مفارز فوج الطوارئ الرابع، تمكنت بالتعاون مع

الاستخبارات، وجهاز الامن الوطني، ومفارز أمن الأفراد، وبكمين أمني من اعتقال متهم

مطلوب وفق المادة 4 ارهاب”.

وأضاف البيان، أن “المطلوب حاول التسلل إلى

المحافظة من الجهة الشمالية، عبر سيطرة الـ77 بناحية الاسكندرية”، مبيناً أنه

“بعد تدقيق ومقاطعة معلومات مستمسكاته الثبوتية مع قاعدة البيانات الموجودة

في السيطرة، القي القبض عليه”.

وبحسب البيان، سلمت القوات الامنية المتهم إلى “جهة

الطلب لاستكمال باقي الاجراءات القانونية اللازمة بحقه”.

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