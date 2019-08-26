ترامب: اذا كانت الظروف تسمح ساقابل الرئيس روحاني

2019/08/26 | 18:59

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال الرئيس الامريكي دونالد ترامب ان الظروف اذا كانت تسمح فساقابل الرئيس روحاني.واضاف في مؤتمر صحفي مشترك مع الرئيس الفرنسي ان الاتفاق النووي الذي ابرمه اوباما مع ايران سوف ينتهي.

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