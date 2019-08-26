الكعبي يعلن قرب افتتاح معبر الجميمة الحدودي ومصفاة للنفط بطاقة 70 الف برميل في المثنى

2019/08/26 | 18:59

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بغداد اليوم _ بغداد

أعلن عضو هيأة الرئاسة في مجلس النواب، حسن كريم الكعبي، اليوم الإثنين، قرب افتتاح معبر الجمي...





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