تغريدة لوزير الخارجية البحريني يندى لها الجبين

2019/08/26 | 19:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دافع وزير خارجية البحرين خالد بن أحمد عن ضربات الكيان الصهيوني التي شنّها في اليومين الأخيرين في سوريا ولبنان، واصفًا هذه الضربات بالـ”دفاع عن النفس”...

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