2019/08/26 | 19:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: efCKCjyIkNo

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. هند طالب الانسان الي حبيتة استغلني مادياً وخاني بأسم "الحب" ! اخطائي) نشر أولاً على موقع (قناة الرشيد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. هند طالب الانسان الي حبيتة استغلني مادياً وخاني بأسم "الحب" ! اخطائي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الرشيد).