“بالصور” مئات الدجاج “المتفحم” بفعل حريق التهم حقلا في مشروع الوحدة جنوبي بغداد

2019/08/26 | 19:01

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعات: يس عراق التهم حريق ضخم حقول الدواجن في مشروع الوحدة جنوبي بغداد، مما أدى الى تفحم مئات الدجاج.ويعد هذا الحريق هو الثاني من نوعه الذي يستهدف حقول الدواجن خلال 15 يوما.وتسجل الحرائق في العراق حضورا شبه يومي يطال مشاريع إنتاجية غذائية وتحديدا عند الإعلان عن الاكتفاء الذاتي لأي منتج يغني وزارة الزراعة […]

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