الحشد الشعبي يتصدى لطائرة مسيرة في سماء نينوى: ليست عراقية

2019/08/26 | 19:01

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد: يس عراق أعلنت قيادة عمليات “الحشد الشعبي” في نينوى، اليوم الاثنين، عن التعامل مع طائرة مسيرة مجهولة فوق إحدى مقراتها.وذكر بيان نشرته مديرية الإعلام التابعة لهيئة الحشد الشعبي في بيان تلقت “يس عراق” نسخة منه، أن “استخبارات قيادة عمليات الحشد الشعبي في نينوى رصدت طائرة مسيرة حلقت أكثر من 20 دقيقة فوق أحد […]

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