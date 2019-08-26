القوات اليمنية تدمر آلية محملة بجنود التحالف السعودي في الجوف

2019/08/26 | 19:01

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعة

دمر الجيش اليمني واللجان الشعبية، اليوم الاثنين، آلية محملة بجنود التحالف السعودي الأمريكي بمحافظة الجوف.

وأوضح مصدر عسكري أن وحدة الهندسة للجيش واللجان تمكنت

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