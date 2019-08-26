مكتب عبد المهدي يعلن تمديد فتح طريق مطار بغداد لغاية السادسة صباحاً

2019/08/26 | 19:01

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن مكتب رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، الاثنين، عن تمديد فتح طريق مطار بغداد لغاية السادسة صباحا.وقال سكرتير رئيس الوزراء الفريق اول ركن محمد حميد البياتي في حديث لـ النعيم نيوز، ان “تقرر تمديد فتح طريق بغداد الدولي من السادسة مساء ولغاية السادسة صباحا”.واضاف ان “هذا القرار سيطبق اعتبارا من اليوم الاثنين”.

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