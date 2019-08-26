رئيس مجلس ديالى يكشف لـ “المعلومة” النسب الجديدة في موازنة تنمية الاقاليم

2019/08/26 | 19:03

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ ديالى..أعلن رئيس مجلس محافظة ديالى علي الدايني، الاثنين، اعادة تنظيم ميزانية تنمية الأقاليم لعام 2019.وقال الدايني لـ /المعلومة/، إن “لجنة وزارية بالتنسيق مع مجلس ديالى باشرت اليوم باعادة تنظيم ميزانية تنمية الاقاليم للمحافظة لعام 2019”.وأضاف، أن “اللجنة ستعمل على تحديد نسب ثابتة للقطاعات الرئيسية في الميزانية منها تحديد 20% للبلديات و5% […]

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