كتلة دولة القانون تدعـو الحكومة الى تطبيق قانون حماية المعلـم

2019/08/26 | 19:06

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دعت كتلة ائتلاف دولة القانون النيابية ، الحكومـة الى تطبيق جميـع فقرات قانون حماية المعلم ، منها تخصيص مبلغ ١٠٠ الف دينار لتحسين المعيشة .واكد رئيس الكتلة النائب خلف عبد الصمد ، ان على الحكومة تطبيق كافة فقرات قانون حماية المعلم الذي شرعه مجلس النواب عام ٢٠١٨ بما فيها فقرة تخصيص ١٠٠ الف دينار […]

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