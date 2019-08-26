2019/08/26 | 19:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الكعبي يؤكد قرب افتتاح معبر الجميمة الحدودي ومصفاة للنفط بطاقة ٧٠ الف برميل في المثنى هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع وكالة الانباء العراقية الإلكتروني بتاريخ: 2019/08/26 | 19:08.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع وكالة الانباء العراقية.

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