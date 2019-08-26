“القرآن الكريم” يسافر الى الفضاء بصحبة رائد عربي

2019/08/26 | 19:11

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلـومة/ متابعة..يعتزم هزاع المنصوري، أول رائد فضاء إماراتي، الذي سيسافر إلى الفضاء في 25 أيلول المقبل، نقل 10 كغ من الحمولة إلى محطة الفضاء الدولية.قال مدير برنامج الإمارات لرواد الفضاء، سالم المري، خلال مؤتمر صحفي اليوم الاثنين، إن رائد الفضاء الإماراتي الأول هزاع المنصوري، الذي من المقرر أن ينطلق إلى محطة الفضاء الدولية […]

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