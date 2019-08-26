خليفة البغدادي الملقب بـ

2019/08/26 | 19:12

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هناك الكثير من المعلومات تتواتر مؤخراً عن إصابة أبو بكر البغدادي زعيم تنظيم داعش الارهابي، بنوع من الشلل يُقعده عن القيام بواجباته في متابعة أمر التنظيم الدموي، ولهذا فإنه أوكل لعبد الله قرداش إدارة شؤون الجماعة وإعادة ت

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