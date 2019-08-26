عمليات الانبار للحشد تعلن القبض على ثلاثة

2019/08/26 | 19:12

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت قيادة عمليات الانبار للحشد الشعبي، الاثنين، القبض على ثلاثة عناصر من داعش وتدمير عجلتين لهم غربي المحافظة.

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