2019/08/26 | 19:12

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دعا محافظ النجف لؤي الياسري، الاثنين، اصحاب الشركات والمقاولين المسجلين للتقديم على المشاريع الجديدة بالمحافظة، مؤكدا على ان المحافظة تقف على مسافة واحدة من جميع الشركات.وقال الياسري في بيان تلقت، النعيم نيوز، نسخة منه، إنه “في الوقت الذي تشهد مدينتنا المقدسة حملة اعمار منظمة ومستمرة وعلى اعلى الاصعدة الخدمية والعمرانية وبجهود جميع الخيرين في …

هناك تفاصيل اخرى بخصوص محافظ النجف يدعو اصحاب الشركات والمقاولين المسجلين للتقديم على المشاريع الجديدة بالمحافظة النعيم نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (محافظ النجف يدعو اصحاب الشركات والمقاولين المسجلين للتقديم على المشاريع الجديدة بالمحافظة) نشر أولاً على موقع (النعيم نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (محافظ النجف يدعو اصحاب الشركات والمقاولين المسجلين للتقديم على المشاريع الجديدة بالمحافظة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (النعيم نيوز).