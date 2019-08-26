ابو مهدي المهندس: نحلل بقايا الصاروخ الذي ضرب قواتنا.. ولن نسكت

2019/08/26 | 19:14

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بغداد:سومر نيوز

أكد نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي، أبو مهدي المهندس ، الإثنين، أنه ”لن يسكت“ على الهجوم الأخير الذي استهد...

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