2019/08/26 | 19:15
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الحشد يطهر 4 قرى ووادٍ في الأنبار) نشر أولاً على موقع (الغد برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
الحشد يطهر 4 قرى ووادٍ في الأنبار
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الحشد يطهر 4 قرى ووادٍ في الأنبار
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الحشد يطهر 4 قرى ووادٍ في الأنبار) نشر أولاً على موقع (الغد برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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