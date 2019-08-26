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الحشد يطهر 4 قرى ووادٍ في الأنبار


الحشد يطهر 4 قرى ووادٍ في الأنبار
2019/08/26 | 19:15
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

الحشد يطهر 4 قرى ووادٍ في الأنبار

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الحشد يطهر 4 قرى ووادٍ في الأنبار

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