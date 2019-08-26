2019/08/26 | 19:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

الكعبي يطالب مجلس الوزراء بعقد جلسة في المثنى ويؤكد قرب افتتاح مص

اخبار مباشرة

الكعبي يطالب مجلس الوزراء بعقد جلسة في المثنى ويؤكد قرب افتتاح مصفاة للنفط فيها

اترك تعليق

ذات صلة

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الكعبي يطالب مجلس الوزراء بعقد جلسة في المثنى ويؤكد قرب افتتاح مصفاة للنفط فيها) نشر أولاً على موقع (الغد برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الكعبي يطالب مجلس الوزراء بعقد جلسة في المثنى ويؤكد قرب افتتاح مصفاة للنفط فيها) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الغد برس).