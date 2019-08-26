الانصاري برفقة وفد منظمة بدر يزورون عدداً من الحجاج العائدين ويبارك لهم حجهم المبرور

2019/08/26 | 19:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بدر نيوز/ بغداد … زار الامين العام المساعد لمنظمة بدر الحاج عبد الكريم الانصاري ووفد من المنظمة، اليوم الاثنين، عدداً من الحجاج العائدين من اداء مناسك الحج .وقدم الانصاري التهاني والتبريكات للحجاج بمناسبة اداءهم فريضة الحج داعيا المولى (عزوجل) ان يتقبل سعيهم واعمالهم بقبوله الحسن .من جهتهم شكر الحجاج، وفد منظمة بدر الزائر […]

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