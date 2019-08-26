الفتح يدعو البرلمان لعقد جلسة استثنائية لمناقشة العدوان الصهيوني

2019/08/26 | 19:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

الاتجاه برس- خاص

دعا النائب عن تحالف الفتح، فاضل الفتلاوي، اليوم الاثنين، رئاسة مجلس النواب الى دعوة اعضاء البرلمان لحضور جلسة استثنائية لمناقشة الاعتداءات الصهيونية على الاراضي العراقية.

وقال الفتلاوي في حديث خاص لـ”الاتجاه برس”، إن “مجلس النواب لديه الصلاحية بعقد جلسة استثنائية لمناقشة العدوان الصهيوني الذي تعرض له البلاد، وان تكون قراراته وتوصياته في اطار الموضوع الذي عقدة الجلسة من اجله”.

وأوضح، أن “البلاد تمر بخطر كبير ليس من المعقول ان يكون مجلس النواب واعضائه يتمتعون بعطلة تشريعية والشعب وقواتنا المسلحة تواجه خطر خارجي”.

وشدد، على “ضرورة ان يكون هناك توجه لدى الخارجية العراقية من اجل التوجه نحو مجلس الامن الدولي لرفع شكوى ضد اسرائيل والمطالبة بالتعويضات”.

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