محافظ نينوى يعلن قرب عودة جميع نازحي البعاج

2019/08/26 | 19:17

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد محافظ نينوى منصور المرعيد، الاثنين، قرب عودة جميع نازحي قضاء البعاج، لافتا الى أن ملف النزوح يحتاج الى جهود اكبر وتعاون الحكومة الاتحادية والمنظمات الدولية لانهائه.وقال المرعيد في بيان تلقت النعيم نيوز نسخة منه بعد لقائه عدد من نازحي القضاء القاطنين في مخيم الجدعة الواقع جنوب الموصل، إن “عودة جميع نازحي قضاء البعاج …

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