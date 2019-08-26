2019/08/26 | 19:18

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عاجل..



ترمب: نعمل على عدم امتلاك إيران أسلحة نووية وصواريخ باليستية وعلى اتفاق أطول أمدا مع طهران

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