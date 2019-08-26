2019/08/26 | 19:18

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد /المركز الخبري الوطني NNC اعتبر الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أن بلاده وإيران ستتوصلان في نهاية المطاف لتسوية الخلافات بينهما، مؤكدا أن لقاءه نظيره الإيراني، حسن روحاني، خلال أسابيع قريبة أمر واقعي.وأعرب ترامب، في مؤتمر صحفي مشترك مع الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، عقب لقاء بينهما اليوم الاثنين، على هامش قمة مجموعة “G7” في مدينة […]هناك تفاصيل اخرى بخصوص ترامب: يبدو أننا سنتوصل أخيراً إلى اتفاق مع إيران المركز الخبري الوطني.

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