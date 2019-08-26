محافظ بابل يبحث “مشـروع النـقد مقـابل العمـل” مع الامم المتحدة

2019/08/26 | 19:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغدادبحث محافظ بابل كرار العبادي، الاثنين، مع وفد منـظمة الأمم المـتحدة لخـدمات المـشاريع UNOPS ، مشـروع النـقد مقـابل العمـل فـي المحافظة.وقال المكتب الاعلامي للعبادي، في بيان تلقت “كلكامش برس”، نسخة منه، إن “المحافظ استقبل وفداً من منظمة الامم المتحدة لبحث مشـروع النـقد مقـابل العمـل في المحافظة”، مضيفاً أن “المـشروع سيخدم العـاطلين عـن العمـل وتـشغيلهم بالتعـاون مـع وزارة العمـل بـدعم مـن البنـك الـدولي”.وفي سياق متصل استـقبل العبــادي وفـداً مـن الجـمعية العـراقية للعـلوم السـياسية، وتـم التعـريف بـأهداف الجمـعية، وايجـاد اليـات عمل مشـتركة بيـن الجمـعية وديـوان المحـافظة.

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