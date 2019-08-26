كربلاء تسجل أكثر من 150 إصابة جديدة بالسرطان شهرياً

2019/08/26 | 19:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلـومة/ كربلاء… كشف مركز الامام الحسين للاورام السرطانية في كربلاء، الاثنين، عن تسجيل أكثر من 150 حالة جديدة كل شهر.وقال مدير المركز كرار الموسوي لـ /المعلومة/ إن “المركز سجل منذ افتتاحه في العام 2013 ولغاية الان اكثر من 6500 حالة 60% منها من كربلاء و 40% من بعض المحافظات ومن مختلف الاعمار”.وأضاف، أن […]

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